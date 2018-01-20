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  • Остроумно: как использовать пустую стену ванной комнаты необычно и практично

Остроумно: как использовать пустую стену ванной комнаты необычно и практично

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ФОТО: ourfilthouse.com

Как часто нам не хватает чулана, кладовки или просто небольшого уголка в квартире, чтобы разместить там необходимые предметы, которые не хочется выставлять напоказ! Портал Kodu знает, как это сделать и что для этого использовать.

Например, вот как можно использовать для хранения пустую стену ванной комнаты. Конечно, там можно построить стенной шкаф или купить специальный шкаф для ванной, куда спрячутся щетки, швабры и стиральные порошки, но это так скучно! 

ФОТО: www.hookedonhouses.net

То ли дело - прислонить к стене отреставрированную деревянную лестницу, к ступеньками которой можно, например, прикрепить вешалки для полотенец или корзины для туалетной бумаги и прочих мелочей.

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