суббота, 20 января 2018 г.
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Фото: таких кресел вы не найдете ни в одном магазине! Из чего они изготовлены?

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ФОТО: Scanpix

Переделка старой мебели - и бизнес, и искусство, требующее, кроме вкуса и таланта, пару умелых рук. Австралийка Эмили Барнс как раз из таких, пишет Kodu со ссылкой на housebeautiful.co.uk. Смотрите, во что она превратила кресла, найденные на блошином рынке!

Обновленные кресла Барнс продала по цене, в 20 раз больше той, за которую купила! Рыночная цена ее уникальных кресел начинается с 650 австралийских долларов (примерно 425 евро). Цена во многом зависит не только от стоимости старых кресел, но и от объема работы, а также от цены использованного для переделки материала. 

Мастерица использует в работе особую технику, которая гарантирует устойчивость обновленной обивки в эксплуатации. Нередко Эмили раскрашивает какие-то детали вручную. 

Реставрация старой мебели - дело увлекательное, но не самое дешевое, но уникальные кресла Эмили Барн, безусловно, стоят инвестиций. 

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