Обновленные кресла Барнс продала по цене, в 20 раз больше той, за которую купила! Рыночная цена ее уникальных кресел начинается с 650 австралийских долларов (примерно 425 евро). Цена во многом зависит не только от стоимости старых кресел, но и от объема работы, а также от цены использованного для переделки материала.