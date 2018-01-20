Фото: три самых дешевых дома в Таллинне

Если близость железной дороги особенно не беспокоит, то почему бы не рассмотреть в качестве объекта для покупки этот вариант? Пожалуй, из представленных в подборке трех домов этот - самый интересный и по архитектуре, и по состоянию. Земельный участок, на котором стоит дом, общий с соседним многоквартирным домом.