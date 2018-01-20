Фото: три самых дешевых дома в Таллинне

Недвижимость в Таллинне дорогая, особенно частные дома, пишет Kodu. Но и в столице можно найти небольшой по площади дом, цена которого больно не укусит.
Если близость железной дороги особенно не беспокоит, то почему бы не рассмотреть в качестве объекта для покупки этот вариант? Пожалуй, из представленных в подборке трех домов этот - самый интересный и по архитектуре, и по состоянию. Земельный участок, на котором стоит дом, общий с соседним многоквартирным домом.
Перестроенный из дачи дом для круглогодичного проживания в Мяхе требует некоторых вложений и ремонтных работ. Дом площадью 90 м2 стоит на участке в шесть соток.
Для этого объекта, расположенного в очень хорошем месте, готова детальная планировка, позволяющая надстроить второй этаж. Участок - 200 квадратных метров. Площадь самого дома - около ста.