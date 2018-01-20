суббота, 20 января 2018 г.
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Фото: три самых дешевых дома в Таллинне

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ФОТО: KV.EE

Недвижимость в Таллинне дорогая, особенно частные дома, пишет Kodu. Но и в столице можно найти небольшой по площади дом, цена которого больно не укусит. 

1. Трехкомнатный дом в Нымме, на улице Раудтеэ, 89 000 евро

ФОТО: KV.EE

Если близость железной дороги особенно не беспокоит, то почему бы не рассмотреть в качестве объекта для покупки этот вариант? Пожалуй, из представленных в подборке трех домов этот - самый интересный и по архитектуре, и по состоянию. Земельный участок, на котором стоит дом, общий с соседним многоквартирным домом.

2. Четырехкомнатный дом в Мяхе, на Кресси-теэ, 92 000 евро

ФОТО: KV.EE

Перестроенный из дачи дом для круглогодичного проживания в Мяхе требует некоторых вложений и ремонтных работ. Дом площадью 90 м2 стоит на участке в шесть соток. 

3. Двухкомнатный дом в Кассисаба, на улице Роопа, 130 000 евро

ФОТО: KV.EE

Для этого объекта, расположенного в очень хорошем месте, готова детальная планировка, позволяющая надстроить второй этаж. Участок - 200 квадратных метров. Площадь самого дома - около ста. 

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