суббота, 20 января 2018 г.
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  • Так жить нельзя: дом-крепость, построенный армянскими мастерами в Сибири

Так жить нельзя: дом-крепость, построенный армянскими мастерами в Сибири Автор просит нервных не смотреть!

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ФОТО: varlamov.ru / kvarten.ru

Мы давно не цитировали нашего инфопартнера - блогера и архитектора Илью Варламова, потому что ждали его новый пост об интерьере. Дождались! Как всегда, Варламов просит покинуть этот пост тех, кто заботится о чистоте своего вкуса. 

Жаль, что автор не уточняет, где именно в Сибири расположен этот дом. Он называет только его немаленькую цену - 24 000 000 рублей! А вот описание недвижимости. 

Эксклюзивное предложение: дом-крепость с уникальным архитектурным стилем.

1. 45 окон, каждое – в своей кованой оправе.

2. Кованые внешние двери и ворота.

3. Каждый резной кирпич и кирпич с рисунком, резные двери, исполненные по индивидуальному заказу из ценных пород дерева.

4. Каждый кирпич или деревянная деталь выполнены вручную армянскими мастерами – каменщиками и краснодеревщиками.

5. Внутренняя отделка представлена богатым калейдоскопом стилей.

6. Умная подсветка сопровождает каждый шаг по лестнице на второй этаж.

7. Баня, беседка и теплый гараж.

8. Огороженная территория.

Как можно не захотеть купить этот дом! Давайте уже зайдем внутрь. Забегая вперед, скажем: армянские каменщики и краснодеревщики славятся тонкостью работы, но они только выполняют заказ и за вкус заказчика не отвечают!

И вот мы в гостиной! Да, Версальский дворец сейчас кажется каким-то неказистым сараем по сравнению с этими интерьерами.

ФОТО: varlamov.ru / kvarten.ru

Вот она, настоящая роскошь! Золотой потолок, огромная хрустальная люстра, которая почему-то висит не по центру стола, который почему-то стоит прямо на проходе. Но это мелочи.

ФОТО: varlamov.ru / kvarten.ru

Обратите внимание на то, что стулья накрыты полотенцами. Видимо, чтобы не испортились. Мало ли что... 

ФОТО: varlamov.ru / kvarten.ru

Рядом с гостиной спальня. Видимо, чтобы не надо было далеко идти после застолья. Преемственность стилей подчеркнута золотым потолком и белыми трубами радиаторов.

ФОТО: varlamov.ru / kvarten.ru

Ванная комната. "Если это не чудо, то что тогда чудо? Если это не прекрасно, то есть ли вообще в мире красота?! Я даже не знаю, что лучше: стиральная машина или этот прекрасный золотой диван. Кстати, почему нет телевизора?" - пишет Варламов.

ФОТО: varlamov.ru / kvarten.ru

Кухня – настоящая изюминка этого дома! Да уж... Китч, который порой встречается в выставленных на продажу на эстонских сайтах недвижимости домах и квартирах, по сравнению с этими интерьерами - и не китч вовсе, а так, сдержанная классика.

Остальные, не менее увлекательные фотографии, смотрите ЗДЕСЬ

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