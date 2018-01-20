Maxima прекратит продажу определенного вида яиц

"Maxima Grupe" поставила цель до 2025 года прекратить в Латвии , Литве и Эстонии торговлю яйцами от кур, содержащихся в клетках, сообщили в компании агентству BNS.
Как сказал руководитель "Maxima Grupe" Робертас Чипкус, тем самым компания заботится о качестве продуктов и пытается соответствовать растущему интересу потребителей к вопросам содержания животных.
Торговля яйцами, снесенными в клетках, будет прекращена постепенно.
Руководитель "Maxima Latvija " Андрис Вилцмейерс сказал, что активная часть общества выразила готовность платить больше за определенные продукты, в том числе яйца от свободно содержащихся кур, и это нужно учитывать. Вопрос обсуждался также с поставщиками.
"Maxima Grupe" управляет торговыми сетями "Maxima" (страны Балтии), "Aldik" (Польша), "T-Market" (Болгария) и интернет-магазином "Barbora". Консолидированный оборот "Maxima Grupe" в 2016 году составил 2,693 млрд евро.