Maxima прекратит продажу определенного вида яиц

Как сказал руководитель "Maxima Grupe" Робертас Чипкус, тем самым компания заботится о качестве продуктов и пытается соответствовать растущему интересу потребителей к вопросам содержания животных.

Руководитель "Maxima Latvija " Андрис Вилцмейерс сказал, что активная часть общества выразила готовность платить больше за определенные продукты, в том числе яйца от свободно содержащихся кур, и это нужно учитывать. Вопрос обсуждался также с поставщиками.