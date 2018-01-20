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Рекорд Эстонии: подростка разыскивали 37 раз

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ФОТО: Caro / Felipe Rodriguez/Caro / Felipe Rodriguez

Эстонская полиция получает в год тысячи сообщений о пропавших людях. Большинство из этих случаев разрешается за несколько дней или часов.

Однако, по мнению полиции, большое количество сообщений о пропавших людях говорит о заботе и внимательности тех, кто их окружает, сообщает Postimees.ee.

За первые полторы недели нового года в полицию поступили сообщения о примерно ста пропавших. Из них около половины - несовершеннолетние. Всего за прошлый год полиция получила сообщения о 3955 пропавших людях.

По словам оперативного руководителя Лыунаской префектуры Оттомара Вирка, во многих случаях обеспокоенные родители сообщают о детях, которые не вернулись вовремя из школы.

В некоторых случаях подростки периодически убегают из дома. Например, один 15-летний юноша сбегал за год от родителей 37 раз - в среднем три раза в месяц.

Вирк отмечает, что существует распространенное заблуждение, что в полицию нельзя обращаться раньше, чем через 72 часа после того, как человек пропал. “Это миф”, - говорит полицейский, добавляя, что чем раньше обратиться к стражам правопорядка, тем лучше.

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