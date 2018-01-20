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Мак-Грегор лишен пояса UFC

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ФОТО: Brian Lawless/PA Wire/PA Images

В бою легковесов UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона будет разыгрываться звание полноценного чемпиона организации.

Бывший чемпион легкой категории Конор Мак-Грегор лишен титула, потому что не защищал его с момента завоевания в ноябре 2016 года.

«Я говорилa, что победитель боя [Фергюсон – Нурмагомедов] станет бесспорным чемпионом. Конор не решил, когда вернется , – то он хочет в августе, то в сентябре. Это продолжается уже два года, но весовая категория должна идти дальше», – заявил президент промоушена Дэйна Уайт.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона возглавит турнир UFC 223 и состоится 7 апреля. 

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