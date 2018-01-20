суббота, 20 января 2018 г.
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Павел Иванов

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Десять идей детских интерьеров: смотрим фото

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ФОТО: pufikhomes.com

«Поздравляем, вы скоро станете папой и мамой!» — после такой супер-новости начинается самое волнующее: какую кроватку выбрать, какой шкафчик купить, какие цвета лучше подойдут? Ответы на эти и другие вопросы предлагает блог Pufikhomes. 

Как только молодая семья узнает, что у них скоро будет ребенок, начинается самый интересный период в их жизни: подготовка комнаты, выбор дизайна интерьера, закупка детской мебели, игрушек и прочее. Не менее интересен этот период и для тех, кто уже давно является родителями, но захотели затеять ремонт в доме и, конечно же, сделать все для того, чтобы их ребенок жил в комнате своей мечты.

ФОТО: pufikhomes.com

Но что делать, когда идей миллион и не знаешь, какую именно выбрать? Не спешите паниковать, ведь мы попытаемся помочь и новоиспеченным, и опытным родителям. ЗДЕСЬ вы увидите десять самых стильных и интересных, по-нашему мнению, идей детских интерьеров. Надеемся, вы найдете то, что вам нужно!

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