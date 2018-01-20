Десять идей детских интерьеров: смотрим фото

«Поздравляем, вы скоро станете папой и мамой!» — после такой супер-новости начинается самое волнующее: какую кроватку выбрать, какой шкафчик купить, какие цвета лучше подойдут? Ответы на эти и другие вопросы предлагает блог Pufikhomes.
Как только молодая семья узнает, что у них скоро будет ребенок, начинается самый интересный период в их жизни: подготовка комнаты, выбор дизайна интерьера, закупка детской мебели, игрушек и прочее. Не менее интересен этот период и для тех, кто уже давно является родителями, но захотели затеять ремонт в доме и, конечно же, сделать все для того, чтобы их ребенок жил в комнате своей мечты.
Но что делать, когда идей миллион и не знаешь, какую именно выбрать? Не спешите паниковать, ведь мы попытаемся помочь и новоиспеченным, и опытным родителям. ЗДЕСЬ вы увидите десять самых стильных и интересных, по-нашему мнению, идей детских интерьеров. Надеемся, вы найдете то, что вам нужно!