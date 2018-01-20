Слезы Мхитаряна в Манчестере, Санчес простился с Лондоном

Aрмянский хавбек попрощался с партнерами по команде на базе в Каррингтоне.

«Были слезы. Мхитарян был очень популярной фигурой в «Манчестер Юнайтед».

Мы знаем, что он не очень доволен тем, как ему навязали эту сделку. Он понимает, что в «Арсенале» будет больше играть, но хотел бы уйти на своих условиях», – рассказал источник в «МЮ».