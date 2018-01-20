Слезы Мхитаряна в Манчестере, Санчес простился с Лондоном
20 января 2018 г., 15:00
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян близок к переходу в «Арсенал», а форвард лондонцев Алексис Санчес – в «МЮ».
Aрмянский хавбек попрощался с партнерами по команде на базе в Каррингтоне.
«Были слезы. Мхитарян был очень популярной фигурой в «Манчестер Юнайтед».
Мы знаем, что он не очень доволен тем, как ему навязали эту сделку. Он понимает, что в «Арсенале» будет больше играть, но хотел бы уйти на своих условиях», – рассказал источник в «МЮ».
Санчес также вчера простился с партнерами по «Арсеналу». Он не включен в заявку на матч с «Кристал Пэлас», так как в сделке между клубами наметился заметный прогресс.