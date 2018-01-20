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Слезы Мхитаряна в Манчестере, Санчес простился с Лондоном

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Генрих Мхитарян

ФОТО: Mike Egerton/EMPICS Sport

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян близок к переходу в «Арсенал», а форвард лондонцев Алексис Санчес – в «МЮ».

Aрмянский хавбек попрощался с партнерами по команде на базе в Каррингтоне.

«Были слезы. Мхитарян был очень популярной фигурой в «Манчестер Юнайтед».

Мы знаем, что он не очень доволен тем, как ему навязали эту сделку. Он понимает, что в «Арсенале» будет больше играть, но хотел бы уйти на своих условиях», – рассказал источник в «МЮ».

Санчес также вчера простился с партнерами по «Арсеналу». Он не включен в заявку на матч с «Кристал Пэлас», так как в сделке между клубами наметился заметный прогресс.

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