Вопиющий случай: в Риге мужчина выбежал на дорогу остановить скорую, а затем напал на ее сотрудников (видео)
20 января 2018 г., 13:33
В Латвии по подозрению в нанесении телесных повреждений сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) полиция разыскивает мужчину, который выбежал на дорогу, а затем напал на медиков.
По предоставленной информации известно, что в декабре прошлого года, неизвестный мужчина остановил машину скорой помощи и бросил стеклянный стакан в салон служебного транспортного средства, попав врачу по голове, сообщает портал Rus.TVNET.
Водитель автомобиля попытался выбраться из машины, чтобы задержать агрессивного мужчину, но тот, в свою очередь, толкнул дверь, ударив сотрудника скорой помощи.