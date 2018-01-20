суббота, 20 января 2018 г.
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  • Вопиющий случай: в Риге мужчина выбежал на дорогу остановить скорую, а затем напал на ее сотрудников (видео)

Вопиющий случай: в Риге мужчина выбежал на дорогу остановить скорую, а затем напал на ее сотрудников (видео)

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ФОТО: скриншот

В Латвии по подозрению в нанесении телесных повреждений сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) полиция разыскивает мужчину, который выбежал на дорогу, а затем напал на медиков. 

По предоставленной информации известно, что в декабре прошлого года, неизвестный мужчина остановил машину скорой помощи и бросил стеклянный стакан в салон служебного транспортного средства, попав врачу по голове, сообщает портал Rus.TVNET.

Водитель автомобиля попытался выбраться из машины, чтобы задержать агрессивного мужчину, но тот, в свою очередь, толкнул дверь, ударив сотрудника скорой помощи.

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