Шарапова без борьбы уступила в третьем круге Australian Open

26-7 - именно такая комбинация цифр стала определяющей в этом матче. 26-7 это счет невынужденных ошибок в "пользу" Марии Шараповой. Почти на 20 больше, то есть пят геймов из-за собственных оплошностей Мария немке Анжелике Кербер просто подарила. Еще Мария облегчила жизнь сопернице своей певой подачей - только 38% очков удалось взять Марии в этом компоненте игры, соперница показала фантастические 86%. Как результат 3:6, 1:6 и за один час четыре минуты Кербер пробилась в четвертый круг чемпионата Австралии.