Осиновский: слова Рейнсалу сделали многих оппозиционных политиков феминистами

«Высказывания Рейнсалу безусловно неуместны для члена правительства, а социал-демократы однозначно осуждают их, - написал Осиновский в Facebook. - Если многие оппозиционные политики в надежде на политические очки внезапно превратились в феминистов, для социал-демократов гендерное равноправие всегда было неразделимой частью нашего мировоззрения».

«Поэтому понятно, что многие социал-демократы столь резко отреагировали на высказывания Рейнсалу — вплоть до выражения недоверия. Я также разделяю чувства Ханнеса Хансо — в 21-м веке унижать женщин недопустимо. Партия обсудит сложившуюся политическую ситуацию на следующей неделе», - отметил Осиновский.