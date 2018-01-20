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  • Осиновский: слова Рейнсалу сделали многих оппозиционных политиков феминистами

Осиновский: слова Рейнсалу сделали многих оппозиционных политиков феминистами

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Евгений Осиновский.

ФОТО: Eero Vabamägi

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский написал в социальных сетях, что в результате высказываний министра юстиции Урмаса Рейнсалу многие оппозиционные политики превратились в феминистов.

«Высказывания Рейнсалу безусловно неуместны для члена правительства, а социал-демократы однозначно осуждают их, - написал Осиновский в Facebook. - Если многие оппозиционные политики в надежде на политические очки внезапно превратились в феминистов, для социал-демократов гендерное равноправие всегда было неразделимой частью нашего мировоззрения».

«Поэтому понятно, что многие социал-демократы столь резко отреагировали на высказывания Рейнсалу — вплоть до выражения недоверия. Я также разделяю чувства Ханнеса Хансо — в 21-м веке унижать женщин недопустимо. Партия обсудит сложившуюся политическую ситуацию на следующей неделе», - отметил Осиновский.

Основанием для вотума недоверия являются слова Рейнсалу, в которых он высмеял осуждающих насилие над женщинами авторов обращения, вызванного решением президента назначить осужденного за насилие над женщинами Тийта Оясоо и его театр NO99 ответственными за постановку праздника в честь годовщины республики.

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