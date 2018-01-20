В подвале петербургского дома держали крокодила

В результате обыска, который сотрудники МВД и ФСБ провели в частном доме в Петергофе, были обнаружены предметы, похожие на боеприпасы, и крокодил, сообщает сайт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В сообщении уточняется, что рептилия содержалась в подвальном помещении, пишет РБК.
«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), накануне оперативники уголовного розыска Главка и УФСБ России провели обыск в частном доме подозреваемого в городе Петергофе», — сообщили в ГУ МВД.
«В ходе обыска никаких инцидентов, связанных с рептилией, не произошло», — уточнила пресс-служба ведомства.
В рамках этого уголовного дела в ноябре 2017 года оперативники задержали 40-летнего гражданина, которого подозревают в незаконном хранении оружия. Пресс-служба воздержалась от предоставления более подробных сведений о задержанном.