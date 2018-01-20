В подвале петербургского дома держали крокодила

В результате обыска, который сотрудники МВД и ФСБ провели в частном доме в Петергофе, были обнаружены предметы, похожие на боеприпасы, и крокодил, сообщает сайт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В сообщении уточняется, что рептилия содержалась в подвальном помещении, пишет РБК.