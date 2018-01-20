По ту сторону решетки: в каких условиях на самом деле живут заключенные в Вируской тюрьме

Начальство Вируской тюрьмы говорит, что вместо изоляции их цель — ресоциализация, то есть подготовка заключенных к жизни на свободе со дня их прибытия в тюрьму.

До открытия новой Таллиннской тюрьмы в этом году Вируская тюрьма носила звание самого современного тюремного здания в Эстонии. Это первая тюрьма, в которой еще при ее открытии в 2008 году был создан отдел с усиленным надзором, пишет Postimees.

Здесь находится единственное в Эстонии молодежное отделение, где отбывают наказание несовершеннолетние. Сейчас там отбывает срок и убивший учительницу ученик 10 класса вильяндиской школы Вахур. Foto: Sander Ilvest/Postimees ФОТО: SANDERI LVEST/

Час в день заключенные могут проводить время на воздухе в боксах для прогулки, которые находятся на крыше. По словам тюремных охранников, после запрета на курение заключенные стали больше времени проводить в здании. Во внутреннем дворе также находятся баскетбольная и футбольная площадки. Foto: Sander Ilvest/Postimees ФОТО: SANDERI LVEST/

Жизнь у заключенных в этом отделении не отличается от других — в камерах сидят по два человека, в коридоре передвигаются свободно. Но охраняет их большее количество тюремных служащих. По словам местного охранника, признанные самыми опасными заключенные не всегда являются и самыми жестокими, напротив они вежливы и интеллигенты, благодаря чему также могут манипулировать охранниками и иметь большее влияние на других заключенных. К такому типу можно отнести, например, заключенных причастных к организованной преступности и наказанных за это.

В камерах тюрьмы камерного типа живут максимум по два человека. По словам директора тюрьмы Ану Мёльдри говорит, что они идут к цели, чтобы каждый заключенный жил один в камере. На данный момент в одиночке живут из-за своей импульсивности несовершеннолетние и также все заключенные, которые ждут решения суда.

Заместитель директора Вируской тюрьмы в медотделении. Foto: Sander Ilvest/Postimees ФОТО: SANDERI LVEST/

В тюрьме камерного типа преступникам сложнее организовать беспокойства и бунт. Последний подобный случай произошел в Вируской тюрьме при ее открытии, когда два отбывавших наказание несовершеннолетних взяли в заложники социального работника и требовали для побега машину и деньги, угрожая в ином случае заразить заложника ВИЧ. Тогда все обошлось без жертв с помощью работников особого подразделения тюрьмы.

В сравнении с условиями проживания в Таллиннской тюрьме здесь все гораздо шикарнее: современные возможности для занятий спортом, уроки йоги, комната для долгосрочных свиданий, за которую надо заплатить 30 евро. Здание — современное и чистое. Там тепло и, если можно так сказать, даже уютно.

Комната для краткосрочных свиданий. Сидя за стеклом, можно говорить по телефону до трех часов. Foto: Sander Ilvest/Postimees ФОТО: SANDERI LVEST/

Комната для долгосрочных свиданий больше напоминает квартиру: здесь две комнаты, кухня и ванная. Foto: Sander Ilvest/Postimees ФОТО: SANDERI LVEST/

Кухня в комнате для долгосрочных свиданий. Foto: Sander Ilvest/Postimees ФОТО: SANDERI LVEST/

Руководство тюрьмы предоставляет заключенному не менее одного долгосрочного свидания в течение полугода. Встретиться можно с супругой(-ом), отцом, матерью, дедушкой, бабушкой, ребенком, приемным родителем, приемным ребенком, отчимом или мачехой, братом или сестрой. Долгосрочные свидания с фактической супругой(-ом) разрешаются при условии, что у супругов есть общие дети или совместная жизнь продолжалась не менее трех лет до начала отбывания наказания.

В комнате для долгосрочного свидания можно даже самому приготовить еду. Foto: Sander Ilvest/Postimees ФОТО: SANDERI LVEST/

В Вируской тюрьме есть библиотека и магазин, где в ограниченном количестве можно заказать товар. Также в тюрьме есть кровать для успокоения заключенных, которую не показали журналистам. У тюремных работников есть право привязать заключенного к кровати, если он опасен для себя или других людей. В тюрьме есть и карцер, куда, по словам охранников, отправляю заключенного только в том случае, если нет других средств воздействия. В карцере заключенный проводит 23 часа в сутки и максимально 45 дней подряд.

Мобильных телефонов в тюрьме нет, но минимум 10 минут в день они должны разговаривать. Мёльдери отмечает, что чем больше они говорят, тем лучше. Заключенные — верные телезрители и читатели новостей.

Тюремные охранники не носят с собой огнестрельное оружие. При себе у них есть телескопическая дубинка, перцовый газ и наручники. На заднем плане видна комната, откуда охранники берут все средства защиты при выходе на работу. Foto: Sander Ilvest/Postimees ФОТО: SANDERI LVEST/

Газета на русском языке для заключенного. Foto: Sander Ilvest/Postimees ФОТО: SANDERI LVEST/

Вируская тюрьма является единственной в Эстонии, где содержатся несовершеннолетние заключенные. На данный момент их вместе с задержанными насчитывается 17 человек. Их можно определить по оранжевой робе (у взрослых она темно-коричневого цвета). Несовершеннолетние и взрослые заключенные встречаются в здании редко.

После урока проходят обыски. Ученик во время обыска должен держать руки на красных кругах на стене. Foto: Sander Ilvest/Postimees ФОТО: SANDERI LVEST/EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Число заключенных, изучающих по всей Эстонии государственный язык, сократилось в прошлом году с 306 до 276. Foto: Sander Ilvest/Postimees ФОТО: SANDERI LVEST/

Учебное расписание в Вируской тюрьме. Foto: Sander Ilvest/Postimees ФОТО: SANDERI LVEST/

Класс в Вируской тюрьме. Foto: Sander Ilvest/Postimees ФОТО: SANDERI LVEST/

В тюрьмах имеется возможность приобрести на эстонском и русском языке основное и гимназическое, а также профессиональное образование. Наиболее распространенные специальности – это работа по металлу и дереву, а также строительство и шитье.

Шахматный стол в Вируской тюрьме. Foto: Sander Ilvest/Postimees ФОТО: SANDERI LVEST/

На основании Закона о тюремном заключении все осужденные, не достигшие 64 лет, не учащиеся, и не имеющие медицинских противопоказаний, обязаны работать. Работающие заключенные делятся на две группы: занятые на внутренних тюремных хозяйственных работах – вспомогательные рабочие, уборщики, кухонные рабочие и т.д. – и также заключенные, занятые в производственной деятельности.

Часовня Вируской тюрьмы в Йыхви. Foto: Sander Ilvest/Postimees ФОТО: SANDERI LVEST/

Вируская тюрьма в Йыхви. Foto: Sander Ilvest/Postimees ФОТО: SANDERI LVEST/