«Остались только лужи крови»: волки стали орудовать во дворах жилых домов

Автор публикации и охотник Энго Каск сказал Pärnu Postimees, что слышал о подобных случаях от живущих рядом людей.

«Одна собака была убита три дня назад в Сельяметса, четыре дня назад подобное уже произошло в Таммару», - говорит Каск. По его словам, месяц назад собаку загрызли в Рабакюла (волость Саарде).

«Основная причина нападений — из-за чумы в лесах наблюдается отсутствие необходимого количества кабанов, - считает Каск. - Как охотник понимаю, что волкам сейчас тяжело, их можно понять».

Каск призывает местных жителей сообщать о подобных случаях в Департамент окружающей среды, поскольку без указаний сами охотники не могут ничего предпринять.

Публикацию прокомментировала также жительница Пайкузе Герли, которая сообщила, что у ее знакомых на хуторе в Сельяметса загрызли двух собак: «Остались только лужи крови».

«Во вторник вечером мама сообщила, что в семье, у которых мы семь лет назад брали щенка, загрызли собак», - уточнила она в разговоре с Pärnu Postimees.

В Сельяметса сразу пропали две собаки - Донна и Долли (на фото). От четвероногих друзей остались только лужи крови. ФОТО: Erakogu

По ее словам, собаки резко пропали утром, а на следующий день владельцы отправились их искать. Их ожидала ужасная картина. «У колодца от собак только остались кровавые следы, - рассказывает Герли. - Бывший охотник по следам узнал, что речь идет минимум о трех волках. Чуть дальше также был найден труп козла».