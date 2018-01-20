Галерея: отличный дом в Тойла по цене квартиры в центре Таллинна

Дом построен в 2007 году, а в 2013-2015 годах проведена капитальная реновация: в деревянный фасад заменен на каменный фасад из камня Marmoroc, дом полностью утеплен, заменена крыша установлены экономичный отопительный котел и тепловой насос.

При строительстве и реновации дома использованы только высококачественные и натуральные материалы: натуральный паркет, 3-х камерные деревянные стеклопакеты, все внутренние двери - из линейки брендовых дверей Haapsalu Uksetehas.

Кухонная мебель изготовлена из натурального массива дуба, вся встроенная техника (холодильник, посудомоечная машина, индуктивная плита, духовой шкаф и вытяжка) фирмы Electrolux. В ванных комнатах и душевых водяное отопление полов. Везде установлены смесители фирмы Hansgroehe, высококачественная сантехника и плитка из натурального камня.

Общая площадь дома - 305,5 м2. На первом этаже - прихожая, большая гостиная, кухня 13,8 м2, душевая вместе с туалетом, очень вместительный гардероб площадью 11,7 м2, спальня и прачечная, а также большая терраса.

На втором этаже - большой коридор, баня, ванная комната с большой ванной и WC, детская 25 м2 со встроенным гардеробом и большая, площадью, 24 м2 спальня. Все мансардные окна второго этажа фирмы Velux.