Женский опорный центр: высказывания министра юстиции Эстонии вредят жертвам насилия

«Министр в любом случае является лидером общественного мнения. А министр, чьи взгляды вредят жертвам насилия, не подходит для своей должности, - говорится в публичном обращении центра. - В этой связи мы просим Урмаса Рейнсалу подать в отставку и передать пост достойному человеку, который будет работать, не причиняя вред нашей сфере, и способствовать снижению уровня насилия в нашем обществе».

«Нам внушает серьезное беспокойство выступление министра юстиции Урмаса Рейнсалу, в котором он отчетливо заявил, что сожалеет об осуждении насилия над женщинами, с которым выступил ранее, - отмечает центр. - За этим последовало извинение, которое было типичным не-извинением находящегося на позиции силы человека: "мне жаль, если вам больно"».

По словам центра, написанное министром юстиции и последовавшее за этим извинение «недостойны официального представителя демократического государства, а тем более министра, одной из сфер работы которого является борьба с насилием над женщинами и обеспечение формируемой для снижения всех его форм правовой среды, говорится в обращении.

«Мы уже 15 лет каждый день работаем с жертвами насилия над женщинами. Мы также каждый день работаем над изменением общественного мнения для снижения пренебрежительного отношения к женщинам и высмеивания их мнения в любой ситуации, - отмечается в обращении центра. - Это очень тесно связанные между собой и зависящие друг от друга деятельности. К сожалению, эстонское общество не поддерживает равноправие. Мы, желающие изменить эту ситуацию вместе с другими организациями, сталкиваемся с серьезным противостоянием».

«Представляя в Рийгикогу законопроект о ратификации Стамбульской конвенции, Рейнсалу заявил, что "насилие не может быть решением сложных человеческих отношений или культурной нормой. Насилию нет оправдания ни в каких отношениях", - говорится в обращении. - Обсуждение законопроекта о ратификации конвенции и вышеупомянутые высказывания серьезно противоречат друг другу, поэтому мы считаем, что, хотя министр в нужные моменты выражал своими словами поддержку движения против насилия, его подлинные мысли о ситуации выражены в сформулированных самостоятельно высказываниях».

Напомним, что на этой неделе министр юстиции Урмас Рейнсалу высказал негативную реакцию на открытое письмо общественных деятелей, возразивших против участия в организации праздничного концерта к Дню независимости Эстонии режиссера театра NO99 Тийта Оясоо, который применил к актрисе физическое насилие.