«Если футбол – часть допинговой системы России, надо рассматривать отстранение от соревнований»

«Если футбол в России является частью контролируемой правительством допинговой системы, то отстранение от соревнований следует рассматривать так же, как и в других видах спорта.

Но футбол – это командная игра, поэтому очень важно понять, в какой мере игроки сборной России вовлечены в этот процесс.

Страны Северной Европы сотрудничают в таком политически важном вопросе. Мы будем говорить об этой проблеме, когда соберемся на заседании ФИФА.

Последние заявления о допинге в России появились лишь на этой неделе, поэтому мы еще не говорили об этом, но ожидаем, что скандинавские страны будут услышаны.

Ранее было неясно, насколько российский футбол причастен к допинг-скандалу. Теперь мы хотим знать факты – сколько игроков было вовлечено, какова степень их участия в этом.