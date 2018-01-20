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«Если футбол – часть допинговой системы России, надо рассматривать отстранение от соревнований»

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Терье Свендсен

ФОТО: Kallestad, Gorm/NTB scanpix

Президент Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен призвал ФИФА более активно расследовать возможное употребление допинга в российском футболе.

«Если футбол в России является частью контролируемой правительством допинговой системы, то отстранение от соревнований следует рассматривать так же, как и в других видах спорта.

Но футбол – это командная игра, поэтому очень важно понять, в какой мере игроки сборной России вовлечены в этот процесс.

Страны Северной Европы сотрудничают в таком политически важном вопросе. Мы будем говорить об этой проблеме, когда соберемся на заседании ФИФА.

Последние заявления о допинге в России появились лишь на этой неделе, поэтому мы еще не говорили об этом, но ожидаем, что скандинавские страны будут услышаны.

Ранее было неясно, насколько российский футбол причастен к допинг-скандалу. Теперь мы хотим знать факты – сколько игроков было вовлечено, какова степень их участия в этом.

Если это так, если футбол участвует в финансируемой правительством допинговой программе, это, конечно, очень серьезно. И мы вынудим ФИФА рассказать, что им известно», – сказал Свендсен.

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