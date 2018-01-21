воскресенье, 21 января 2018 г.
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  • Ваш шанс, господа футболисты: мадридскому клубу срочно нужен дешевый и опытный защитник!

Ваш шанс, господа футболисты: мадридскому клубу срочно нужен дешевый и опытный защитник!

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ФОТО: DeFodi.de/imago/DeFodi

«Реал» ищет дешевого и опытного центрального защитника, не заигранного в ЛЧ

Клуб намерен укрепить позицию, которая ослабла после отъезда Пепе в Турцию.

В необходимости покупки защитника «Реал» убедила и травма Хесуса Вальехо. Кроме того, Рафаэль Варан из-за проблем с коленом не может играть более трех матчей подряд.

«Реал» ищет дешевого и опытного центрального защитника, который не заигран в Лиге чемпионов и сможет выступить в этом турнире весной.

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