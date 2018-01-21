Ваш шанс, господа футболисты: мадридскому клубу срочно нужен дешевый и опытный защитник!

Клуб намерен укрепить позицию, которая ослабла после отъезда Пепе в Турцию.

В необходимости покупки защитника «Реал» убедила и травма Хесуса Вальехо. Кроме того, Рафаэль Варан из-за проблем с коленом не может играть более трех матчей подряд.