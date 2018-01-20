суббота, 20 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
«Пропаганда мешает жить всем! В Эстонии мы находимся в не совсем хорошей ситуации, поскольку пропаганда бьет именно по русскоязычному населению»

Павел Иванов

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Хрoника Эстония ЭР100 Таллинн Ида-Виру 112 Экономика За рубежом Здоровье Техника Ваш дом Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: огонь полностью уничтожил жилой дом

Фото: огонь полностью уничтожил жилой дом

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сегодня в 12.30 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в Валгамаа в деревне Соору. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже вырывался из-под крыши дома.

Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Lõuna-Eesti Postimees, что в доме люди не живут постоянно. Но в субботу утром хозяин был на месте и растопил камин, от которого, вероятно, и начался пожар.

Работы по тушению были завершены около трех часов дня. Огонь полностью уничтожил жилой дом: остались только труба и обгоревшие стены. 

Актуально

Читать также

НАВЕРХ