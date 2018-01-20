Фото: огонь полностью уничтожил жилой дом
20 января 2018 г., 17:53
Сегодня в 12.30 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в Валгамаа в деревне Соору. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже вырывался из-под крыши дома.
Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Lõuna-Eesti Postimees, что в доме люди не живут постоянно. Но в субботу утром хозяин был на месте и растопил камин, от которого, вероятно, и начался пожар.
Работы по тушению были завершены около трех часов дня. Огонь полностью уничтожил жилой дом: остались только труба и обгоревшие стены.