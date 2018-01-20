суббота, 20 января 2018 г.
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  • Видео: машина вылетела с дороги и перевернулась через крышу

Видео: машина вылетела с дороги и перевернулась через крышу

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ФОТО: Märgatud24 Pärnus / kuvatõmmis

Сегодня в 13.24 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пярну на улице Суур-Йыэ машина Volkswagen вылетела с дороги и перевернулась через крышу. 

Люди смогли самостоятельно выбраться из машины и, к счастью, никто не пострадал, пишет Pärnu Postimees.

Шины автомобиля соответствовали требования и водитель был трезв.

Дорожный полицейский Пярнуского отделения полиции Рейн Йыгева сказал, что водителям следует обращаться внимание на дорожные условия и выбирать подходящий стиль вождения. «Во многих местах на дорогах сейчас можно наблюдать черный лед и гололед», - предупреждает он.

Смотрите опубликованное в группе Facebook «Märgatud24 Pärnus» видео!

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