Видео: машина вылетела с дороги и перевернулась через крышу
20 января 2018 г., 18:28
Сегодня в 13.24 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пярну на улице Суур-Йыэ машина Volkswagen вылетела с дороги и перевернулась через крышу.
Люди смогли самостоятельно выбраться из машины и, к счастью, никто не пострадал, пишет Pärnu Postimees.
Шины автомобиля соответствовали требования и водитель был трезв.
Дорожный полицейский Пярнуского отделения полиции Рейн Йыгева сказал, что водителям следует обращаться внимание на дорожные условия и выбирать подходящий стиль вождения. «Во многих местах на дорогах сейчас можно наблюдать черный лед и гололед», - предупреждает он.
Смотрите опубликованное в группе Facebook «Märgatud24 Pärnus» видео!