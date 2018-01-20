суббота, 20 января 2018 г.
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Умер лучший шеф-повар XX века

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ФОТО: ROBERT PRATTA/REUTERS

Один из наиболее известных во всем мире шеф-поваров Поль Бокюз ушел из жизни на 92-м году жизни во Франции, сообщает Newsru со ссылкой на АР. Он стал одним из основоположников так называемой "новой кухни" и учредителем одного из самых авторитетных конкурсов высокой кухни.

Бокюз скончался в коммуне Коллонж-о-Мон-д'Ор близ Лиона, где родился в 1926 году в семье потомственных кулинаров.

Известие прокомментировал министр внутренних дел Франции Жерара Коллон, заявивший: "Господин Поль был самой Францией. Простотой и щедростью. Великолепием и искусством жизни". (Цитата по "Интерфаксу".)

В 1960-е годы Бокюз получил звание лучшего повара Франции, а его ресторан стал обладателем трех звезд Мишлен.

В 1970-е года он стал одним из основоположников так называемой "новой кухни", которая уделяет особое внимание качеству продуктов и калорийности блюд. В 1987 году учредил международный конкурс кулинарии под названием "Золотой Бокюз", являющийся в настоящее время одним из самых престижных конкурсов высокой кухни.

Бокюз удостоен звания "Лучший повар Франции" и является обладателем ордена Почетного легиона. Французский ресторанный гид Gault Millau в 1989 году назвал Бокюза шеф-поваром века.

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