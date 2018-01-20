Умер лучший шеф-повар XX века

Один из наиболее известных во всем мире шеф-поваров Поль Бокюз ушел из жизни на 92-м году жизни во Франции, сообщает Newsru со ссылкой на АР. Он стал одним из основоположников так называемой "новой кухни" и учредителем одного из самых авторитетных конкурсов высокой кухни.