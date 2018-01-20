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Видео: удар клюшкой между ног соперника обошелся Малкину в 5000 долларов

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Евгений Малкин на Матче всех звезд НХЛ 30.01.2016.

ФОТО: BRUCE BENNETT/AFP

Центральный нападающий хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» НХЛ Евгений Малкин выплатит штраф в пять тысяч долларов за удар клюшкой своего соперника в пах, сообщается на официальном сайте Лиги. 

Отмечается, что судьи не заметили тычок Дастина Брауна («Лос Анджелес Кингз») клюшкой в первом периоде встречи. Потерпевший после удара свалился на лед, но позднее встал и продолжил игру. Россиянин избежал удаления, пишет Lenta.ru.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Пингвинов», Малкин отметился голом и результативной передачей.

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