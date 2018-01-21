Генштаб Турции объявил, что операция "Оливковая ветвь" началась в субботу 17:00 по московскому времени. Она будет проведена "с уважением к территориальной целостности Сирии", говорится в заявлении военных.

В минобороны России сообщили, что российские военные передислоцированы из района Африна.

Турецкие власти пытаются вытеснить курдов из региона Африн, который те занимают с 2012 года. Некоторые из отрядов курдов помогали США в борьбе с группировкой "Исламское государство".

Также поступают сообщения о наступлении поддерживаемых Турцией повстанцев на Африн. Турецкие власти обстреливают этот район с четверга - они утверждают, что лишь отвечают на огонь из Африна.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в субботу заявил, что турецкая армия фактически начала наземную военную операцию против курдов. Выступая на конференции правящей партии, Эрдоган сказал, что после Африна военные предпримут операцию в Манбидже в Сирии, потому что "данные Турции обещания не были выполнены".

Сирийские власти, в свою очередь, предостерегли Турцию от любой военной кампании и пригрозили сбивать турецкие военные самолеты.

Обострение ситуации в регионе может привести к прямому конфликту с союзником Турции по НАТО - США, поддержкой которых пользуется курдское ополчение.

Российская реакция

Россия, поддерживающая режим Башара Асада в Дамаске, заявила, что не будет вмешиваться в конфликт в Африне.

В МИД России призвали участвующие в конфликте стороны к сдержанности.

Министерство обороны России при этом объяснило начало турецкой операции "провокационными шагами США".

Российское военное ведомство обвиняет Пентагон в "бесконтрольных" поставках оружия проамериканским формированиям.

"Бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии, в том числе, по имеющимся данным, - переносных зенитных ракетных комплексов, способствовали быстрой эскалации напряженности в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции", - цитируют российские информагентства неназванного представителя минобороны.

В субботу армия Турции объявила, что нанесла удары по укрытиям курдских бойцов. В пятницу о том, что операция фактически уже проводится, сказал министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

Турция последние несколько месяцев угрожала военной операцией против курдского ополчения в Сирии, которое Анкара считает ответвлением Рабочей партии Курдистана - запрещенной в Турции организации, выступающей с 1984 года за курдскую автономию.

Ополчение отрицает прямую политическую или военную связь с РПК.

США также отвергают утверждения Турции относительно сирийских курдов, которые оказались самыми надежными союзниками в борьбе с ИГ.

Чего добивается Турция?