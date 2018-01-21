"Что будем делать во время Олимпиады? Бухать!"

Интервью главного тренера нижегородского "Торпедо" Петериса Скудры вышло, как всегда, откровенное
Ранее наставник "Нефтехимика" из Нижнекамска Андрей Назаров сообщил журналистам о принятии горячительных напитков в раздевалке, а ранее рижское "Динамо" дважды расторгало контракт с нападающим Николаем Жердевым, который настолько, по версии российских СМИ, любил злоупотребить режимом, что с третьего номера драфта НХЛ-2003 докатился до отказников КХЛ.
Конечно, это все было сказано с изрядной долей иронии - в КХЛ, как и во всем российском спорте пресса и общение с ней - громадная обуза. Главные спонсоры команд - региональные бюджеты получают разъяснения лично, вызывая ответственных лиц на ковер. Однако если уж тренеров заденут в горячую пору, то ответ будет достойным:
"Чем будет заниматься команда в олимпийский перерыв? Не знаю, бухать. Что мы можем делать? Мы готовимся к плей-офф, пока не знаем своего соперника. Мы, в первую очередь, должны подтянуть свою игру. И против, «Локомотива», и против «Йокерита» есть те вещи, которые мы должны делать одинаково хорошо.
Конечно, есть нюансы, но на данном этапе нам нужно подтянуть свою игру. Нам есть над чем работать, поэтому сейчас мы не смотрим на противников, на кого попадем, а, в первую очередь, работаем над своей игрой. Мы сначала проведем восстановительные мероприятия, будем подтягивать физику и тактику. Огромное место займет игра в неравных составах", – сказал Скудра после победы над "Северсталью" 5:3.