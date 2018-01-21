"Что будем делать во время Олимпиады? Бухать!"

Ранее наставник "Нефтехимика" из Нижнекамска Андрей Назаров сообщил журналистам о принятии горячительных напитков в раздевалке, а ранее рижское "Динамо" дважды расторгало контракт с нападающим Николаем Жердевым, который настолько, по версии российских СМИ, любил злоупотребить режимом, что с третьего номера драфта НХЛ-2003 докатился до отказников КХЛ.

Конечно, это все было сказано с изрядной долей иронии - в КХЛ, как и во всем российском спорте пресса и общение с ней - громадная обуза. Главные спонсоры команд - региональные бюджеты получают разъяснения лично, вызывая ответственных лиц на ковер. Однако если уж тренеров заденут в горячую пору, то ответ будет достойным:

"Чем будет заниматься команда в олимпийский перерыв? Не знаю, бухать. Что мы можем делать? Мы готовимся к плей-офф, пока не знаем своего соперника. Мы, в первую очередь, должны подтянуть свою игру. И против, «Локомотива», и против «Йокерита» есть те вещи, которые мы должны делать одинаково хорошо.