Михкельсон обсудит с испанским правительством будущее Евросоюза

«Испания — важный для нас союзник, который, например, неоднократно участвовал в миссии ПВО стран Балтии. В Мадриде хорошо понимают, почему в НАТО важнее всего именно укреплять коллективную оборону», - сказал Михкельсон.

Встречи будут посвящены как отношениям между Эстонией и Испанией, так и будущему ЕС и подготовке к саммиту НАТО. В понедельник Михкельсон встретится с государственным секретарем по делам ЕС МИД Испании Хорхе Толедо и главой политического директората Министерства обороны Эленой Гомес Кастро. Он также встретится с представителями СМИ Испании и директором аналитического центра Elcano Чарльзом Пауэллом.