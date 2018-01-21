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Михкельсон обсудит с испанским правительством будущее Евросоюза

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Марко Михкельсон.

ФОТО: Eero Vabamägi

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон находится с рабочим визитом в Мадриде, где он встретится с представителями правительства и парламента Испании.

«Испания — важный для нас союзник, который, например, неоднократно участвовал в миссии ПВО стран Балтии. В Мадриде хорошо понимают, почему в НАТО важнее всего именно укреплять коллективную оборону», - сказал Михкельсон.

Встречи будут посвящены как отношениям между Эстонией и Испанией, так и будущему ЕС и подготовке к саммиту НАТО. В понедельник Михкельсон встретится с государственным секретарем по делам ЕС МИД Испании Хорхе Толедо и главой политического директората Министерства обороны Эленой Гомес Кастро. Он также встретится с представителями СМИ Испании и директором аналитического центра Elcano Чарльзом Пауэллом.

Во вторник Михкельсон встретится с главой комиссии по иностранным делам нижней палаты парламента Испании Пилар Рохо.

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