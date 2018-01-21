Возглавить Русский театр Эстонии хотят уже три кандидата
21 января 2018 г., 13:22
На пост директора Русского театра Эстонии претендуют три кандидата. Срок подачи заявлений от соискателей истек 20 января, но окончательное число претендентов будет известно к середине следующей неделе, передает rus.err.
Об этом в воскресенье, 21 января, корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в администрации Русского театра.
9 декабря Русский театр объявил конкурс на замещение места директора в связи с тем, что действующий глава театра Тыну Ленсмент покидает свой пост 20 февраля. По его словам, он уходит по собственному желанию.