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Возглавить Русский театр Эстонии хотят уже три кандидата

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Русский театр. Иллюстративное фото.

ФОТО: STANISLAV MOSHKOV/

На пост директора Русского театра Эстонии претендуют три кандидата. Срок подачи заявлений от соискателей истек 20 января, но окончательное число претендентов будет известно к середине следующей неделе, передает rus.err.

Об этом в воскресенье, 21 января, корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в администрации Русского театра.

9 декабря Русский театр объявил конкурс на замещение места директора в связи с тем, что действующий глава театра Тыну Ленсмент покидает свой пост 20 февраля. По его словам, он уходит по собственному желанию.

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