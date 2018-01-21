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А вы идете? Сегодня в Ласнамяэ пройдет красочный праздник огня

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ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

В воскресенье управа таллиннского района Ласнамяэ организует Праздник огня, на котором произойдет сжигание скульптур из отслуживших новогодних елок.

Мероприятие начнется в 18 часов на площадке Паэвялья по адресу Нарвское шоссе, 150/90.

На большом празднике огненных скульптур на Паэвялья выступят вокально-эстрадная группа Nupukesed, фольклорный ансамбль Аntsud и гости из южной Эстонии – барабанщики Вильяндиского Drumlab.

«Приглашаем всех на самый большой в столице праздник сжигания ёлок! Вас ожидает барабанное и световое шоу, согревающие танцы и красочное сжигание скульптур из новогодних елок. Приходите всей семьей и берите с собой друзей и хорошее настроение!» – сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Огненное шоу продлится около двух часов, вход свободный. Попасть на место проведения можно как общественным транспортом (автобусная остановка Paevalja, № 12, 29, 60, 63 и 65), так и на автомобиле. Поскольку количество парковочных мест ограничено, управа Ласнамяэ советует воспользоваться общественным транспортом.

В этом году в Ласнамяэ действовали 11 пунктов, которые до субботы принимали отслужившие свое елки.

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