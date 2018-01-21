В Пярну загорелся жилой дом, причиной может быть неправильно построенный камин

Ночью в 00.38 в Центр тревоги сообщили, что в Пярну на улице Аиса загорелся жилой дом, передает Pärnu Postimees.
По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра в комнате загорелась стена у камина.
Сегодня утром арендаторы загоревшегося дома подтвердили, что растопили камин и вследствие этого загорелась стена.
Спасатели удалили почти восемь квадратных метров стены и потолка. Спасательный департамент взял огонь под контроль к 01.29.
«Предположительно, пожар начался из-за топки, но более точную инфорацию получим в понедельник, когда специалист по пожарам придеть осматривать дом», — заметила пресс-секретарь.
Бывший на месте руководитель спасательной команды подозревает, что причиной пожара может быть неправильно построенная печь: одна из стен была покрыта гипсовой штукатуркой и недалеко от очага были деревянные детали.
Из-за возгорания восьми жильцам пришлось выйти из дома.
Работы по тушению пожара были закончены к 02.19.