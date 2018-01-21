воскресенье, 21 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
«В моде элементы хаоса, прыщи, мятые куртки, борода, отсутствие носков... а люди хотят другого»

Александр Васильев

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Хрoника Эстония ЭР100 Таллинн Ида-Виру 112 Экономика За рубежом Здоровье Техника Ваш дом Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В Пярну загорелся жилой дом, причиной может быть неправильно построенный камин

В Пярну загорелся жилой дом, причиной может быть неправильно построенный камин

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Жилой дом на улице Айза, где сегодня утром случился пожар.

ФОТО: Lilli Tölp

Ночью в 00.38 в Центр тревоги сообщили, что в Пярну на улице Аиса загорелся жилой дом, передает Pärnu Postimees.

По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра в комнате загорелась стена у камина.

Сегодня утром арендаторы загоревшегося дома подтвердили, что растопили камин и вследствие этого загорелась стена.

Спасатели удалили почти восемь квадратных метров стены и потолка. Спасательный департамент взял огонь под контроль к 01.29.

«Предположительно, пожар начался из-за топки, но более точную инфорацию получим в понедельник, когда специалист по пожарам придеть осматривать дом», — заметила пресс-секретарь.

Бывший на месте руководитель спасательной команды подозревает, что причиной пожара может быть неправильно построенная печь: одна из стен была покрыта гипсовой штукатуркой и недалеко от очага были деревянные детали.

Из-за возгорания восьми жильцам пришлось выйти из дома.

Работы по тушению пожара были закончены к 02.19.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ