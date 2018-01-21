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Автор Angry Birds нелестно отозвался о Rail Baltic

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ФОТО: Mihkel Maripuu

В четверг в Эстонии с визитом побывал финский предприниматель, автор популярной игры Angry Birds, Питер Вестербака, который во время своего рассказа несколько раз делал критические замечания в адрес Rail Baltic.

По его словам, на первой встрече с таллиннскими властями, на которую он пришел с китайским инженером, разговор зашел и о Rail Baltic, пишет портал Majandus24.  

«Проект туннеля между Таллинном и Хельсинки не зависит от проекта Rail Baltic», - отметил Вестербака.

«Лично я не очень доволен низкими амбициями проекта Rail Baltic. В Китае скоростные поезда идут со скоростью 340-350 км/ч. Даже скорость обычного поезда может достигать 400 км/ч. Почему Rail Baltic должен довольствоваться скоростью 160-200 км/ч? Это устаревшая и очень плохая по качеству услуга», - отметил он.

«Зачем довольствоваться чем-то, что уже не является современным», - спросил автор Angry Birds.

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