Автор Angry Birds нелестно отозвался о Rail Baltic

По его словам, на первой встрече с таллиннскими властями, на которую он пришел с китайским инженером, разговор зашел и о Rail Baltic, пишет портал Majandus24.

«Проект туннеля между Таллинном и Хельсинки не зависит от проекта Rail Baltic», - отметил Вестербака.

«Лично я не очень доволен низкими амбициями проекта Rail Baltic. В Китае скоростные поезда идут со скоростью 340-350 км/ч. Даже скорость обычного поезда может достигать 400 км/ч. Почему Rail Baltic должен довольствоваться скоростью 160-200 км/ч? Это устаревшая и очень плохая по качеству услуга», - отметил он.