Любовь во время «Аритмии»

Однако же очевидно, что по таким картинам, как «Аритмия», все явно истосковались и изголодались.

Долететь до другой галактики

Конфликт тут, собственно, идет именно от перебоев в нормальной жизни. Врачи «скорой» и отделения экстренной медицины в принципе стоят на границе миров – что в бурной России, что в гордых США, что в тихой Финляндии. Тут и пациенты, которых надо как-то спасать, невзирая на нехватку ресурсов, и смерти, в которых ты можешь быть виновен, и безумцы, придумывающие себе болезни, и пьяные драки – эти друг дружку калечат, а ты их тут же вытаскиваешь из небытия, – и сектанты, отказывающиеся от переливания крови...

Российская специфика, безусловно, присутствует. Любопытно сравнить одну и ту же коллизию – сектант уговаривает больного родственника отказаться от переливания – у финнов и россиян. В финнском сериале «Пульс», невзирая на зубовный скрежет врачей, всё заканчивается летально: пациент поддается на уговоры и гибнет. В «Аритмии» Олег попросту отшвыривает женщину, которая уговаривает не лечиться свою мать, и говорит: «Еще раз подойдешь – в табло получишь». Иногда, чтобы спасти, нужно оттолкнуть, нагрубить, нарушить предписания, заработать штраф, рискнуть местом работы. Иногда, чтобы спасти, нужно немного разрушить самого себя.

Олег от такой безысходности замыкается в себе – и хрупкий мостик между супругами рушится в пропасть.

«Я так не могу! – кричит Катя. – Ты живешь в какой-то другой галактике, до которой я устала лететь! У меня закончились бензин, вода, еда, желание – а твоей галактике просто все равно, долечу я или нет...» Оба актера в главных ролях, к слову, великолепно играют даже не словом и действием, а молчанием. В фильме есть сцены, в которых лицо Ирины Горбачёвой неподвижно минуту или две – и эта неподвижность такова, что бьет, может быть, куда сильнее всего остального.

Потому что жизнь не удается, и что тут скажешь? Когда всё против тебя: и заедающий быт, и холодеющая влюбленность, и безденежье, и бесперспективняк, и убивающая тебя работа (на которой новый начальник проповедует врачам «скорой»: «Главное – не чтобы человек не умер у тебя, главное, чтобы он не умер под тобой. Доставляешь его в стационар, там другие врачи, вот под ними он пусть и умирает»). «Аритмия» и построена как аритмичное повествование: работа, дом, работа, дом, работа; сон, беготня, попойка, сон, опять беготня... О таком можно было бы снять мощную чернуху а-ля Балабанов. Но Хлебникова чернуха не интересует.

Он снимает «Аритмию» совсем о другом: если чуть отдышаться, разобраться в себе и других, задаться целью определить приоритеты; если пусть не любить, но хотеть любить – всё будет.