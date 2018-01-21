Пассажир Tallink спрыгнул с парома и утонул

20 января примерно в 21.30 Служба береговой охраны получила с парома Isabella сообщение о литовском гражданине, прыгнувшем с парома в воду.

Экипаж парома начал его поиски со спасательной лодки. МПСКЦ направил на поиски спасательный вертолет. Поиски продолжались до полуночи, но найти гражданина Литвы спасателям так и не удалось.

В момент происшествия паром находился примерно в 20 км от берега, температура воды в Рижском заливе была лишь немного выше 0 градусов.