воскресенье, 21 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
"Эстонский стратком – смесь фантастики Айзека Азимова и идеологий массовой мобилизации 1930-х"

Ахто Лобьякас

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Хрoника Эстония ЭР100 Таллинн Ида-Виру 112 Экономика За рубежом Здоровье Техника Ваш дом Bидео

Пассажир Tallink спрыгнул с парома и утонул

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Паром Tallink. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arno Saar / Õhtuleht

В субботу вечером в Рижском заливе утонул гражданин Литвы, прыгнувший в воду с борта парома Isabelle, сообщил агентству BNS начальник Морского поисково-спасательного координационного центра (МПСКЦ) Петерис Суббота.

20 января примерно в 21.30 Служба береговой охраны получила с парома Isabella сообщение о литовском гражданине, прыгнувшем с парома в воду.

Экипаж парома начал его поиски со спасательной лодки. МПСКЦ направил на поиски спасательный вертолет. Поиски продолжались до полуночи, но найти гражданина Литвы спасателям так и не удалось.

В момент происшествия паром находился примерно в 20 км от берега, температура воды в Рижском заливе была лишь немного выше 0 градусов.

"Человек, прыгнувший с 9-й палубы парома, - мужчина 1995 г. рожд., гражданин Литвы. Во время спасательной операции найти его, к сожалению, не удалось", - сообщила Латвийскому радио представитель Tallink Байба Муцениеце.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ