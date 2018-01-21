Пассажир Tallink спрыгнул с парома и утонул

В субботу вечером в Рижском заливе утонул гражданин Литвы, прыгнувший в воду с борта парома Isabelle, сообщил агентству BNS начальник Морского поисково-спасательного координационного центра (МПСКЦ) Петерис Суббота.
20 января примерно в 21.30 Служба береговой охраны получила с парома Isabella сообщение о литовском гражданине, прыгнувшем с парома в воду.
Экипаж парома начал его поиски со спасательной лодки. МПСКЦ направил на поиски спасательный вертолет. Поиски продолжались до полуночи, но найти гражданина Литвы спасателям так и не удалось.
В момент происшествия паром находился примерно в 20 км от берега, температура воды в Рижском заливе была лишь немного выше 0 градусов.
"Человек, прыгнувший с 9-й палубы парома, - мужчина 1995 г. рожд., гражданин Литвы. Во время спасательной операции найти его, к сожалению, не удалось", - сообщила Латвийскому радио представитель Tallink Байба Муцениеце.