Судьба Меркель в руках бывших партнеров по коалиции

"В воскресенье за происходящим в Бонне будет наблюдать без всякого преувеличения весь мир", - заявил в интервью Bild экс-лидер СДПГ и нынешний министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Нынешний лидер партии Мартин Шульц, как передает Reuters, призвал соратников дать шанс новым переговорам. СДПГ была партнером по коалиции в предыдущем правительстве, но после выборов решила стать крупнейшей оппозиционной силой в бундестаге.

Ожидается, что основой для коалиционных переговоров станет 28-страничный итоговый документ, принятый участниками предварительных консультаций в середине января. Соглашение поддержали как глава фракции СДПГ в бундестаге Андреа Налес, так и другие влиятельные члены партии, включая самого Габриэля, указывает DW.

Решение делегатов съезда не означает согласия на коалицию: их голоса всего лишь определят, будет ли дан старт формальным коалиционным переговорам. Если да, то ожидается, что 440 000 членов СДПГ поддержат достигнутое по их итогам соглашение, каким бы оно ни было.

Если же делегаты от СДПГ 21 января скажут союзу с консерваторами "нет", то дальнейшие события будут развиваться по одному из двух оставшихся сценариев.

В первом случае президент ФРГ должен будет внести кандидатуру федерального канцлера на голосование в бундестаг. Вероятнее всего, кандидатом на этот пост станет лидер крупнейшей партии в бундестаге Ангела Меркель. Если большинство парламентариев одобрят ее кандидатуру, то она сможет сформировать правительство меньшинства во главе с ХДС/ХСС. Однако для принятия законов в Германии необходимо парламентское большинство, поэтому правительству каждый раз придется договариваться с оппозицией.

Второй вариант - повторные выборы. При этом нельзя исключить, что их исход будет столь же неопределенным, как и выборы в бундестаг в сентябре 2017 года. А это может привести к уходу Меркель с поста канцлера ФРГ, делает вывод DW.