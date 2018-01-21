Фото, видео: посол США в России искупался в проруби и примерил русские валенки

«Это новый для меня, но незабываемый опыт», — поделился впечатлениями Хантсман. «Это, действительно, великая русская традиция. Не исключаю, что я стану экспертом по русским традициям», — пошутил посол, сообщает РБК .

По его словам, понимание традиций двух стран способствует «развитию связей между людьми». Вместе с послом в купель окунулись еще семеро сотрудников американского посольства. Купель обустроена на реке Истра в 100 метрах от стен монастыря.