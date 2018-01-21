iPhone X собираются снять с производства

В Китае не оценили новое устройство Apple из-за измененного дисплея и слишком хрупкого корпуса.
Компания Apple может приостановить выпуск iPhone X из-за низкого спроса на китайском рынке, сообщает Life.ru со ссылкой на портал BGR.
Отмечается, что подобное решение - отказаться от производства нового смартфона после его недавней презентации - американской компании может впервые нарушить традицию. Как стало известно, большинство китайцев недовольны дисплеем нового смартфона, а также тем, что его легко разбить.
Кроме того, наибольшей популярностью в стране пользуется iPhone 6, вышедший ещё в 2015 году. Десятая же версия iPhone может перестать выпускаться после начала продаж своей обновленной версии.