воскресенье, 21 января 2018 г.
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iPhone X собираются снять с производства

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ФОТО: SquareTrade

В Китае не оценили новое устройство Apple из-за измененного дисплея и слишком хрупкого корпуса.

Компания Apple может приостановить выпуск iPhone X из-за низкого спроса на китайском рынке, сообщает Life.ru со ссылкой на портал BGR.

Отмечается, что подобное решение - отказаться от производства нового смартфона после его недавней презентации - американской компании может впервые нарушить традицию. Как стало известно, большинство китайцев недовольны дисплеем нового смартфона, а также тем, что его легко разбить.

Кроме того, наибольшей популярностью в стране пользуется iPhone 6, вышедший ещё в 2015 году. Десятая же версия iPhone может перестать выпускаться после начала продаж своей обновленной версии.

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