iPhone X собираются снять с производства

Компания Apple может приостановить выпуск iPhone X из-за низкого спроса на китайском рынке, сообщает Life.ru со ссылкой на портал BGR.

Отмечается, что подобное решение - отказаться от производства нового смартфона после его недавней презентации - американской компании может впервые нарушить традицию. Как стало известно, большинство китайцев недовольны дисплеем нового смартфона, а также тем, что его легко разбить.