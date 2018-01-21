Франция требует созвать экстренное заседание СБ ООН по Сирии

Военная операция Турции в сирийском регионе Африн под названием «Оливковая ветвь» началась 20 января. О ее начале тогда объявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган, раскритиковав во время своего выступления США за то, что они оказывают поддержку сирийским курдам. В этот же день Военно-воздушные силы Турции нанесли по Африну более ста авиаударов.