Франция требует созвать экстренное заседание СБ ООН по Сирии

Франция попросила созвать экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии после начала турецкой военной операции в сирийском Африне, где накануне Анкара нанесла более сотни авиаударов. Об этом в своем Twitter написал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
«Гута, Идлиб, Африн — Франция просит созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Сегодня утром я провел переговоры с моим турецким коллегой», — написал министр, слова которого цитирует РБК.
Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул необходимость прекращения огня и обеспечения доступа гуманитарной помощи в Сирии.
Военная операция Турции в сирийском регионе Африн под названием «Оливковая ветвь» началась 20 января. О ее начале тогда объявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган, раскритиковав во время своего выступления США за то, что они оказывают поддержку сирийским курдам. В этот же день Военно-воздушные силы Турции нанесли по Африну более ста авиаударов.