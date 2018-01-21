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Франция требует созвать экстренное заседание СБ ООН по Сирии

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Совбез ООН. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Франция попросила созвать экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии после начала турецкой военной операции в сирийском Африне, где накануне Анкара нанесла более сотни авиаударов. Об этом в своем Twitter написал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. 

«Гута, Идлиб, Африн — Франция просит созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Сегодня утром я провел переговоры с моим турецким коллегой», — написал министр, слова которого цитирует РБК.

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул необходимость прекращения огня и обеспечения доступа гуманитарной помощи в Сирии.

Военная операция Турции в сирийском регионе Африн под названием «Оливковая ветвь» началась 20 января. О ее начале тогда объявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган, раскритиковав во время своего выступления США за то, что они оказывают поддержку сирийским курдам. В этот же день Военно-воздушные силы Турции нанесли по Африну более ста авиаударов.

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