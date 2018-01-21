воскресенье, 21 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
"Эстонский стратком – смесь фантастики Айзека Азимова и идеологий массовой мобилизации 1930-х"

Ахто Лобьякас

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Хрoника Эстония ЭР100 Таллинн Ида-Виру 112 Экономика За рубежом Здоровье Техника Ваш дом Bидео

Страшная трагедия: Жулин назвал причины своих слез на чемпионате России

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Александр Жулин.

ФОТО: Scanpix

Тренер семикратных чемпионов России в танцах на льду Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева Александр Жулин заявил, что плакал на чемпионате России после исполнения учениками произвольного танца из-за эмоционального срыва, вызванного смертью родителей.

Боброва и Соловьев в декабре выиграли чемпионат России, проходивший в Санкт-Петербурге. После исполнения ими произвольной программы Жулин заплакал.

"Слезы я не смог сдержать из-за того, что у меня умерли родители в течение трех месяцев, – прокомментировал "Р-Спорт" Жулина. – Еще Никита Кацалапов травму получил, все покатилось, это был эмоциональный всплеск".

Актуально

Читать также

НАВЕРХ