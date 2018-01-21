Страшная трагедия: Жулин назвал причины своих слез на чемпионате России

Боброва и Соловьев в декабре выиграли чемпионат России, проходивший в Санкт-Петербурге. После исполнения ими произвольной программы Жулин заплакал.

"Слезы я не смог сдержать из-за того, что у меня умерли родители в течение трех месяцев, – прокомментировал "Р-Спорт" Жулина. – Еще Никита Кацалапов травму получил, все покатилось, это был эмоциональный всплеск".