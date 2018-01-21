В России пенсионер отрубил собутыльнику руки и голову

Убийство с расчленением было совершено 17 января 2018 года, когда двое мужчин распивали алкогольные напитки, после чего между ними произошла ссора, сообщает портал Newsru.com.

Один из участников конфликта нанес другому ножевое ранение, после чего обезглавил жертву и отрубил потерпевшему руки, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Подмосковья.

"В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники отдела СК РФ по Серпухову возбудили уголовное дело в отношении пенсионера, подозреваемого в убийстве.