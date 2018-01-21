воскресенье, 21 января 2018 г.
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В России пенсионер отрубил собутыльнику руки и голову

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Следователи Московской области расследуют жестокое убийство, совершенное в Серпухове. Там пожилой мужчина расправился с приятелем, отрубив ему голову и конечности.

Убийство с расчленением было совершено 17 января 2018 года, когда двое мужчин распивали алкогольные напитки, после чего между ними произошла ссора, сообщает портал Newsru.com.

Один из участников конфликта нанес другому ножевое ранение, после чего обезглавил жертву и отрубил потерпевшему руки, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Подмосковья.

"В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники отдела СК РФ по Серпухову возбудили уголовное дело в отношении пенсионера, подозреваемого в убийстве.

Как пояснила АГН "Москва" старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий, потерпевший и подозреваемый были соседями. Ранее 59-летний подозреваемый уже был судим за убийство, пишет "Московский комсомолец".

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