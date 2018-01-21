Картина дня: тяжелое ДТП в Харьюмаа, самолет Таллинн-Москва чудом избежал катастрофы

Тяжелое ДТП в Харьюмаа

Сегодня ночью в Харьюском уезде произошло ДТП, в котором пострадала молодая женщина. Читать далее...

Самолет Таллинн-Москва чудом избежал катастрофы

"Суперджет", летевший из Таллинна в Москву, на посадке опасно сблизился с пассажирским "Боингом", но пилотам удалось развести самолеты. Читать далее...

Пассажир Tallink спрыгнул с парома и утонул

В субботу вечером в Рижском заливе утонул гражданин Литвы, прыгнувший в воду с борта парома Isabelle. Читать далее...

Сотрудничавший с ФСБ гражданин Эстонии досрочно вышел из тюрьмы

Гражданин Эстонии Максим Груздев (34), приговоренный к четырем годам лишения свободы за сотрудничество с ФСБ, в первой половине января досрочно вышел из тюрьмы. Читать далее...

В снежном парке Нымме проходила операция по спасению человека

В снежном парке в Нымме сегодня, в Международный день снега, возле катающихся на лыжах людей проходила тренировка по спасению сноубордиста. Читать далее...

Популярное средство от гриппа может серьезно навредить

По словам провизора аптеки BENU Маргот Лехари, грипп нельзя переносить на ногах и нужно дать организму хорошо отдохнуть. Читать далее...

Пожар в центре Праги

Вечером в субботу, 20 января, в четырехзвездочном отеле Eurostars David в центре Праги произошел пожар, жертвами которого стали три человека, десятки людей пострадали. Читать далее...

Автор Angry Birds нелестно отозвался о Rail Baltic

В четверг в Эстонии с визитом побывал финский предприниматель, автор популярной игры Angry Birds, Питер Вестербака, который во время своего рассказа несколько раз делал критические замечания в адрес Rail Baltic. Читать далее...

Прокуратура требует отменить приговор бывшему полицейскому