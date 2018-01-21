Число жертв нападения террористов на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле может составить 43 человека, утверждает афганский сайт Tolo News со ссылкой на источник в силовых структурах. Власти утром в воскресенье, вскоре после окончания штурма, объявили о шести погибших. Однако ряд западных СМИ, транслируя эти данные, указывал, что нередко число жертв значительно занижают.
Tolo утверждает, что около 150 человек, в том числе более 40 иностранцев, получили ранения, передает Newsru.
Известно, что среди погибших - гражданин Украины. Об этом ранее сообщило украинское министерство иностранных дел.
"Би-Би-Си" со ссылкой на информацию от местной полиции утверждает, что жертвами нападения террористов на гостиницу стали 18 человек, в том числе девять граждан Украины.
По официальным данным, среди жертв теракта один гражданин Германии, один - Греции, один - Казахстана и четверо - Афганистана.
Как сообщалось, четыре вооруженных террориста проникли в здание, предположительно, через черный ход кухни ресторана отеля. Позднее поступила информация, что один из нападавших был убит.
Противостояние террористов и силовиков продолжалось около 17 часов, в результате все нападавшие были ликвидированы.
Intercontinental - популярнейший среди иностранцев отель Кабула. В день нападения здесь проходила конференция экспертов в области компьютерных технологий. Среди участников мероприятия были и правительственные чиновники.
В июне 2011 года отель уже становился целью атаки боевиков. Тогда в результате четырех взрывов погибли 10 граждан Афганистана.