Tolo утверждает, что около 150 человек, в том числе более 40 иностранцев, получили ранения, передает Newsru.

Известно, что среди погибших - гражданин Украины. Об этом ранее сообщило украинское министерство иностранных дел.

"Би-Би-Си" со ссылкой на информацию от местной полиции утверждает, что жертвами нападения террористов на гостиницу стали 18 человек, в том числе девять граждан Украины.

По официальным данным, среди жертв теракта один гражданин Германии, один - Греции, один - Казахстана и четверо - Афганистана.

Как сообщалось, четыре вооруженных террориста проникли в здание, предположительно, через черный ход кухни ресторана отеля. Позднее поступила информация, что один из нападавших был убит.

Противостояние террористов и силовиков продолжалось около 17 часов, в результате все нападавшие были ликвидированы.

Intercontinental - популярнейший среди иностранцев отель Кабула. В день нападения здесь проходила конференция экспертов в области компьютерных технологий. Среди участников мероприятия были и правительственные чиновники.