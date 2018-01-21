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Финляндия выдаст обвиняемого в отмывании денег россиянина

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Задержанный на российско-финляндской границе 34-летний петербуржец, по данным финских СМИ, будет экстрадирован, передает fontanka.fi.

В 2017 году Петр Трепков был заочно осужден в Бельгии сроком на три года реального лишения свободы за соучастие в хищении денег с кредитных карт в организованной группе. 

Как сообщает финский телеканал MTV3, Финляндия удовлетворит просьбу бельгийской полиции о выдаче Петра Трепкова, арестованного по ордеру Евросоюза по требованию Бельгии. Решение об этом принял суд. Сейчас россиянин находится в тюрьме города Вантаа.

Информацию о выдаче петербуржца ТАСС подтвердили и в российском посольстве.

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