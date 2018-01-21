Финляндия выдаст обвиняемого в отмывании денег россиянина
21 января 2018 г., 16:49
Задержанный на российско-финляндской границе 34-летний петербуржец, по данным финских СМИ, будет экстрадирован, передает fontanka.fi.
В 2017 году Петр Трепков был заочно осужден в Бельгии сроком на три года реального лишения свободы за соучастие в хищении денег с кредитных карт в организованной группе.
Как сообщает финский телеканал MTV3, Финляндия удовлетворит просьбу бельгийской полиции о выдаче Петра Трепкова, арестованного по ордеру Евросоюза по требованию Бельгии. Решение об этом принял суд. Сейчас россиянин находится в тюрьме города Вантаа.
Информацию о выдаче петербуржца ТАСС подтвердили и в российском посольстве.