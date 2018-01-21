Эстонские миротворцы приступают к службе вблизи «голубой линии»

«Центром тяжести нашей службы в регионе будет главным образом наблюдение за происходящим на "голубой линии" и передача информации об инцидентах», - сказал командующий пехотным подразделением Estpla-24 лейтенант Эркки Туул. По его словам, передислокация повысит самостоятельность, но и степень ответственности подразделения, которое должно будет самостоятельно обеспечивать охранение опорного пункта и тыловое обеспечение.

«Это означает более широкий спектр действий и большую нагрузку на подразделение, поскольку мы сами будем отвечать за собственную безопасность и хорошие отношения с местными жителями», - сказал лейтенант Туул, по словам которого наряду с наблюдением за «голубой линией» также предстоит обеспечивать постоянное состояние готовности и патрулирование.

По словам Туула, бытовые условия на опорном пункте 6-50 похожи на условия основного места службы батальона, опорного пункта 2-45, хотя речь и идет о гораздо меньшей базе. Военнослужащие живут в помещениях контейнерного типа, на пункте имеются столовая и повар, а также базовые возможности для занятий спортом.

Опорный пункт 6-50 укомплектован эстонскими и финскими военнослужащими А-роты Ирландско-Финского батальона, взводы которых служат на нем по месяцу в порядке ротации. Ирландские военнослужащие батальона таким же образом служат на опорном пункте 6-52.

По словам Туула, за примерно два месяца службы в Ливане военнослужащие освоились в роте и батальоне и успели поучаствовать в различных операциях от патрулей и конвоев до сторожевой службы и тренировок.

Разделяющая Ливан и Израиль линия обозначает вывод израильских вооруженных сил с завоеванных в Ливане территорий, о котором стороны договорились при участии ООН в 2000 году. Несмотря на то, что ситуация на линии в целом спокойная, за прошлые годы между сторонами произошел ряд инцидентов. Задача миротворческих подразделений ООН — предупреждать эскалацию ситуации и сотрудничать с вооруженными силами Ливана.