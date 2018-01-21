Эстонские миротворцы приступают к службе вблизи «голубой линии»

Эстонское подразделение пехоты, участвующее в миротворческой миссии ООН в Ливане UNIFIL, на этих выходных передислоцировалось на опорный пункт 6-50 и приступило к службе вблизи разделяющей Ливан и Израиль «голубой линии», которая продлится около месяца, сообщил главный штаб Сил обороны.
«Центром тяжести нашей службы в регионе будет главным образом наблюдение за происходящим на "голубой линии" и передача информации об инцидентах», - сказал командующий пехотным подразделением Estpla-24 лейтенант Эркки Туул. По его словам, передислокация повысит самостоятельность, но и степень ответственности подразделения, которое должно будет самостоятельно обеспечивать охранение опорного пункта и тыловое обеспечение.
«Это означает более широкий спектр действий и большую нагрузку на подразделение, поскольку мы сами будем отвечать за собственную безопасность и хорошие отношения с местными жителями», - сказал лейтенант Туул, по словам которого наряду с наблюдением за «голубой линией» также предстоит обеспечивать постоянное состояние готовности и патрулирование.
По словам Туула, бытовые условия на опорном пункте 6-50 похожи на условия основного места службы батальона, опорного пункта 2-45, хотя речь и идет о гораздо меньшей базе. Военнослужащие живут в помещениях контейнерного типа, на пункте имеются столовая и повар, а также базовые возможности для занятий спортом.
Опорный пункт 6-50 укомплектован эстонскими и финскими военнослужащими А-роты Ирландско-Финского батальона, взводы которых служат на нем по месяцу в порядке ротации. Ирландские военнослужащие батальона таким же образом служат на опорном пункте 6-52.
По словам Туула, за примерно два месяца службы в Ливане военнослужащие освоились в роте и батальоне и успели поучаствовать в различных операциях от патрулей и конвоев до сторожевой службы и тренировок.
Разделяющая Ливан и Израиль линия обозначает вывод израильских вооруженных сил с завоеванных в Ливане территорий, о котором стороны договорились при участии ООН в 2000 году. Несмотря на то, что ситуация на линии в целом спокойная, за прошлые годы между сторонами произошел ряд инцидентов. Задача миротворческих подразделений ООН — предупреждать эскалацию ситуации и сотрудничать с вооруженными силами Ливана.
Входящий в состав Ирландско-Финского батальона эстонский контингент в Ливане состоит из подразделения пехоты Estpla-24, штабных офицеров и унтер-офицеров — всего около 40 военнослужащих. Контингент приступил к службе в ноябре прошлого года и вернется в Эстонию в мае.