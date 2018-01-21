воскресенье, 21 января 2018 г.
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В Кремле дадут отпор обвинениям в подтасовках на предстоящих выборах

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Кремль. Иллюстративное фото.

ФОТО: Vladimir Vjatkin/Sputnik/Scanpix

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на "России 1" рассказал о подготовках атак на российские выборы и о том, как счастлив работать со своим начальником: "Путин - это самый опытный, самый знающий, самый талантливый мировой лидер", передает newsru.

Песков дал интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде". Он заявил, что в Кремле ожидают новых обвинений в адрес России, в частности, о подтасовках на предстоящих президентских выборах. "Готовимся, потому что это тоже весьма прогнозируемо. Вы знаете, что и лично на нашего президента, и на нашу страну задолго до выборов, но, уже так сказать на глиссаде начались массированные атаки. Они готовятся, они тщательно срежиссированы", - цитирует "Интерфакс".

"Как давали отпор, так и будем давать отпор. На самом деле они (эти обвинения) настолько белыми нитками шиты, что, я думаю, все больше людей в мире и в нашей стране понимают, что это именно такие атаки, которые направлены на то, чтобы просто лишить Россию сильного лидера. Немногим нравится сильная Россия, которая не только встает на ноги, но и плечи расправляет", - объявил Песков.

Он добавил, что считает Владимира Путина самым знающим и талантливым лидером в мире. И сожалеет, что сейчас мало суверенных глав государств, с которыми Путин может вести диалог.

"Путин - это самый опытный, самый знающий, самый талантливый мировой лидер. И самый ответственный в том плане, что он отвечает за свои слова. Мало кто в мире может с ним сравниться", - цитирует пресс-секретаря ТАСС.

По его мнению, "если раньше были гораздо более суверенные лидеры, лидеры, которые, скажем так, больше подходили Путину в плане свободы действий, в плане решимости, в плане профессионализма, то, конечно, и договариваться с ними Путину было легче". "Сейчас, наверное, можно сказать, что таких лидеров стало меньше", - признал представитель Кремля. Однако он отказался уточнить, кого из глав государств имеет в виду.

Объясняя свою позицию, Песков привел "страшное проклятие" древних китайцев - "жить во время перемен". "После того, как неоднократно международное право было попрано различными странами, в том числе и Соединенными Штатами Америки, естественно, происходят такие тектонические сдвиги", - отметил он.

Он также ответил на вопрос о том, как воспринимает возможность общаться с самым влиятельным человеком в мире каждый день. "Удача. Это удача всей моей жизни", - ответил Песков.

Песков после мартовских выборов планирует остаться на государственной службе. "Где-то на службе. Я служащий, я вырос в семье служащего, и в любом случае - это все государственная служба. И, всю жизнь проработав в госслужбе, конечно, видеть себя где-то там в бизнесе или еще в чем-то - просто невозможно, потому что это, знаете, как несовместимые компьютеры такие. Non compatible. Вот. Не знаю, я, как-то, честно говоря, даже не задумывался пока", - цитирует его РИА "Новости".

Нынешние отношения России и США Песков по проcьбе ведущей охарактеризовал одним словом: "Коллапс". Он при этом заметил, что Россия готова идти в отношениях с США настолько далеко, насколько готовы к этому в Вашингтоне. Но инициатива не всегда встречает взаимности, из-за чего переговоры с американской стороной "продвигаются очень тяжело". Говоря об отношениях между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, пресс-секретарь заявил, что в развитии диалога двух лидеров есть перспективы: "Насколько я могу сказать, и контакт достаточно доброжелательный у них" (Цитата РБК.)

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