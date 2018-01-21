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На свалке Пайкре вспыхнул пожар

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Пожар на свалке Пайкре. Фото иллюстративное.

ФОТО: Ants Liigus

Сегодня в 9.15 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на свалке Пайкре в Пярнумаа.

Руководитель по развитию паевого товарищества Пайкре Отт Сутт сказал Pärnu Postimees, что пожар, к счастью, был небольшой — размером в несколько квадратных метров.

«У нас ежедневная укомплектованная охрана, - говорит Сутт, добавляя, что благодаря охране удалось быстро обнаружить пожар. - Сам прибыл на место через минут десять после спасателей и огонь уже был потушен».

По предварительной оценке спасателей, возгорание могла вызвать зола, которую кто-то бросил в мусор. Пепел может незаметно тлеть еще несколько часов, поэтому его попадание в отходы может быть опасным. Прежде, чем выбрасывать золу, ее надо охладить.

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