На свалке Пайкре вспыхнул пожар

Руководитель по развитию паевого товарищества Пайкре Отт Сутт сказал Pärnu Postimees, что пожар, к счастью, был небольшой — размером в несколько квадратных метров.

«У нас ежедневная укомплектованная охрана, - говорит Сутт, добавляя, что благодаря охране удалось быстро обнаружить пожар. - Сам прибыл на место через минут десять после спасателей и огонь уже был потушен».