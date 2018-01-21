На свалке Пайкре вспыхнул пожар

Сегодня в 9.15 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на свалке Пайкре в Пярнумаа.
Руководитель по развитию паевого товарищества Пайкре Отт Сутт сказал Pärnu Postimees, что пожар, к счастью, был небольшой — размером в несколько квадратных метров.
«У нас ежедневная укомплектованная охрана, - говорит Сутт, добавляя, что благодаря охране удалось быстро обнаружить пожар. - Сам прибыл на место через минут десять после спасателей и огонь уже был потушен».
По предварительной оценке спасателей, возгорание могла вызвать зола, которую кто-то бросил в мусор. Пепел может незаметно тлеть еще несколько часов, поэтому его попадание в отходы может быть опасным. Прежде, чем выбрасывать золу, ее надо охладить.