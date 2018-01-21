Видео: к Земле приближается астероид размером с небоскреб
21 января 2018 г., 18:14
Размер астероида сопоставим с небоскребом и, по разным данным, составляет от 0,5 до 1,2 километра. Он движется со скоростью около 34 километров в секунду.
К Земле 4 февраля максимально приблизится потенциальной опасный астероид 2002 AJ129, сообщает NASA.
При этом даже в момент максимального сближения расстояние будет в десять раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.
Размер астероида сопоставим с небоскребом и, по разным данным, составляет от 0,5 до 1,2 километра. Он движется со скоростью около 34 километров в секунду.
Астероид 2002 AJ129 классифицируют как "потенциально опасный", однако вероятность его столкновения с Землей равна нулю.