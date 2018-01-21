воскресенье, 21 января 2018 г.
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  • На шоссе столкнулись легковая машина и фургон, один человек в больнице

На шоссе столкнулись легковая машина и фургон, один человек в больнице

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Georg Kõrre/Postimees

Сегодня вечером на 247-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Сегодня около 17 часов в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Вырумаа в деревне Вагула, где произошло столкновение легкого автомобиля Audi и фургона Ford. В результате столкновения Ford вылетел в кювет, а Audi в аварийном состоянии осталась на дороге.

На месте происшествия движение было серьезно нарушено до 18.25, на данный момент движение восстановлено.

Скорая помощь доставила пострадавшего в ДТП водителя Audi в больницу, водитель фургона был осмотрен медиками на месте происшествия.

Все обстоятельства ДТП выясняются. 

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