На шоссе столкнулись легковая машина и фургон, один человек в больнице

Сегодня около 17 часов в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Вырумаа в деревне Вагула, где произошло столкновение легкого автомобиля Audi и фургона Ford. В результате столкновения Ford вылетел в кювет, а Audi в аварийном состоянии осталась на дороге.