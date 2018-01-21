На шоссе столкнулись легковая машина и фургон, один человек в больнице
21 января 2018 г., 19:02
Сегодня вечером на 247-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.
Сегодня около 17 часов в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Вырумаа в деревне Вагула, где произошло столкновение легкого автомобиля Audi и фургона Ford. В результате столкновения Ford вылетел в кювет, а Audi в аварийном состоянии осталась на дороге.
На месте происшествия движение было серьезно нарушено до 18.25, на данный момент движение восстановлено.
Скорая помощь доставила пострадавшего в ДТП водителя Audi в больницу, водитель фургона был осмотрен медиками на месте происшествия.
Все обстоятельства ДТП выясняются.