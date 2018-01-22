По Эстонии и Европе ездят машины с одинаковым VIN-кодом

Поскольку произошедшее было в новинку, по словам Лилля, было сложно предсказать, как все решится в юридическом плане. Однако он был абсолютно уверен в том, что Wiru Auto выполнил все нормы закона: «Мы предоставили полиции все документы, которые доказали происхождение машины».

Между тем, Лилль не может обещать, что на будущее автопродавцы смогут придумать нечто такое, что сможет уберечь от повторения подобных инцидентов: «При регистрации автомобиля, мы предоставляем все документы».

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйк объяснил, что, к сожалению, никто не застрахован от того, что воры будут пользоваться поддельными VIN-кодами. «Часто используют настоящие заводские обозначения, которые были взяты у автомобиля такой же марки, модели и даже цвета, но при проверке оказывается, что они не имеют ничего общего с конкретной машиной», - сказал Куйк. В таком случае, как в Эстонии, так и в других странах Европы ездят автомобили с одинаковым VIN-кодом, а полиции нужно убедиться и выяснить, что это за машина на самом деле.

Случаев, когда разыскиваемую машину останавливают на улице, по словам Куйка, все же мало. Больше всего автомобилей, объявленных в розыск полициями стран Европы, находят на границе, или при ее постановке на учет. На погранпунктах в год находят в среднем 70-80 автомобилей с измененным идентитетом. Кроме того, разыскиваемые машины ловят во время прохождения техосмотра или во время внесения изменений в дорожный регистр.