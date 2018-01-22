По Эстонии и Европе ездят машины с одинаковым VIN-кодом

Выставленный вместе с семьей посреди столицы из автомобиля Nissan X-Trail раквереский врач Тынис Прулит, конечно, получил свою машину обратно, но, по оценке, автопродавцов и полиции, предотвратить возникновение таких неприятных ситуаций невозможно. Обманщики работают, а доверчивый человек может купить машину, которая находится в розыске в другой стране. Исполнительный директор Wiru Auto Райнер Лилль сказал, что за 20 лет трудового стажа он услышал о таком происшествии впервые: «И коллеги не знают, чтобы кто-то из покупателей когда-то попадал в такую ситуацию».
Поскольку произошедшее было в новинку, по словам Лилля, было сложно предсказать, как все решится в юридическом плане. Однако он был абсолютно уверен в том, что Wiru Auto выполнил все нормы закона: «Мы предоставили полиции все документы, которые доказали происхождение машины».
Между тем, Лилль не может обещать, что на будущее автопродавцы смогут придумать нечто такое, что сможет уберечь от повторения подобных инцидентов: «При регистрации автомобиля, мы предоставляем все документы».
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйк объяснил, что, к сожалению, никто не застрахован от того, что воры будут пользоваться поддельными VIN-кодами. «Часто используют настоящие заводские обозначения, которые были взяты у автомобиля такой же марки, модели и даже цвета, но при проверке оказывается, что они не имеют ничего общего с конкретной машиной», - сказал Куйк. В таком случае, как в Эстонии, так и в других странах Европы ездят автомобили с одинаковым VIN-кодом, а полиции нужно убедиться и выяснить, что это за машина на самом деле.
Случаев, когда разыскиваемую машину останавливают на улице, по словам Куйка, все же мало. Больше всего автомобилей, объявленных в розыск полициями стран Европы, находят на границе, или при ее постановке на учет. На погранпунктах в год находят в среднем 70-80 автомобилей с измененным идентитетом. Кроме того, разыскиваемые машины ловят во время прохождения техосмотра или во время внесения изменений в дорожный регистр.
«В данном случае, стражи порядка Болгарии искали машину с таким же VIN-кодом, и информация была передана всем странам Шенгенского пространства. Проверяя машину, полицейские заметили отметки о розыске и начали проверять информацию. После проверки автомобиля Пыхьяская окружная прокуратура приняла решение, что автомобиль не подлежит аресту, и ее вернули владельцу», - добавил Куйк.