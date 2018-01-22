Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко поддерживают контакты, в частности проводят встречи. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире "России 1" в воскресенье, 21 января.

"Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем", – подтвердил официальный представитель Кремля.

Встречи президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина происходят исключительно в трехстороннем формате. Об этом порталу Korrespondent рассказали в Администрации президента Украины в воскресенье, 21 января.

"Ни одной встречи в двустороннем формате, начиная с 2014 года, когда Петр Порошенко стал президентом, между ними не было. Все встречи Петра Порошенко и Владимира Путина происходят при свидетелях и являются публичными. Все остальное – это манипуляции", – сказали в администрации.

ФОТО: GRIGORY DUKOR/REUTERS

Как уточнил источник из близкого окружения Порошенко, одна из причин того, что встречи между российским и украинским президентами не проходят без свидетелей является огромное недоверие Порошенко к Путину. "Именно по причине недоверия Порошенко и отказывается от каких-либо встреч наедине с Путиным. Есть опасения, что после такой возможной встречи информация будет полностью искажена", – добавил собеседник издания.

Песков отверг слова о "тайных встречах" Путина и Порошенко

Позже Песков опроверг приписываемые ему слова о том, что президент РФ Владимир Путин якобы проводил тайные встречи с украинским лидером Петром Порошенко. По его словам СМИ неверно трактовали его заявление о насыщенном графике Путина, озвученное им в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", передает Newsru.

В ходе интервью ведущая поинтересовалась у Пескова, когда состоялась последняя встреча Путина и Порошенко. Она напомнила, что в прошлом году "были такие контакты, о которых прессе потом сообщали спустя только несколько месяцев", имея ввиду телефонный разговор лидеров в начале минувшей весны. Пресс-служба Кремля действительно не сообщала о том разговоре.