Полиция ищет очевидцев: водитель на темном автомобиле скрылся с места ДТП

Сегодня в 16.58 на 21-м км шоссе Аовере-Калласте-Омеду автомобиль задел ехавший навстречу автобус SOR, а после легковая машина скрылась с места происшествия.

Темный автомобиль далее направился в сторону Алатскиви. На месте ДТП найдены обломки колпаков Volkswagen и основание зеркала. По обломках, можно предполагать, что автомобиль - Volkswagen Sharan темного цвета.