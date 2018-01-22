Полиция ищет очевидцев: водитель на темном автомобиле скрылся с места ДТП

Полиция просит помощи у очевидцев для выяснения обстоятельств ДТП, которое произошло сегодня на 21-м км шоссе Аовере-Калласте-Омеду в Тартумаа в волости Пейпсияэре, передает Tartu Postimees.
Сегодня в 16.58 на 21-м км шоссе Аовере-Калласте-Омеду автомобиль задел ехавший навстречу автобус SOR, а после легковая машина скрылась с места происшествия.
Темный автомобиль далее направился в сторону Алатскиви. На месте ДТП найдены обломки колпаков Volkswagen и основание зеркала. По обломках, можно предполагать, что автомобиль - Volkswagen Sharan темного цвета.
Всех, кто стал очевидцем этого ДТП или владеет полезной информацией, которая может помощь выяснить обстоятельства аварии (например, в соседнем дворе появится Volkswagen с поврежденной левой стороной), просят позвонить по телефонам 730 8814, 612 3000 или написать по посте louna.ate@list.politsei.ee.