Трудовая инспекция: в Эстонии растет число несчастных случаев с иностранцами

Заместитель гендиректора Трудовой инспекции Ало Оя рассказал "Актуальной камере+", что из года в год они все больше регистрируют количество несчастных случаев, участниками которых становятся работники, которые приехали в Эстонию на временную работу из-за границы, передает rus.err.ee .

"Если мы сегодня хотим, чтобы безопасность труда росла, то к этому нужно относится таким образом, что не смягчать законы, которые у нас действуют, а наоборот ужесточать. Например, сегодня ответственность работодателя за несчастный случай на предприятии минимальна", - говорит Чубаров.