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Трудовая инспекция: в Эстонии растет число несчастных случаев с иностранцами

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Строитель.

ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Трудовая инспекция с каждым годом фиксирует в Эстонии все больше несчастных случаев с иностранными рабочими.

Заместитель гендиректора Трудовой инспекции Ало Оя рассказал "Актуальной камере+", что из года в год они все больше регистрируют количество несчастных случаев, участниками которых становятся работники, которые приехали в Эстонию на временную работу из-за границы, передает rus.err.ee.

Член Центрального союза профсоюзов Олег Чубаров считает, что для сокращения несчастных случаев на производстве следует ужесточать законы.

"Если мы сегодня хотим, чтобы безопасность труда росла, то к этому нужно относится таким образом, что не смягчать законы, которые у нас действуют, а наоборот ужесточать. Например, сегодня ответственность работодателя за несчастный случай на предприятии минимальна", - говорит Чубаров.

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